Malaquias: Fim do JCP eleva arrecadação em R$ 2,75 bi em 2022

A proibição de dedução dos juros sobre capital próprio do Imposto de Renda vai elevar a arrecadação do governo federal em R$ 2,75 bilhões em 2022, R$ 7,18 bilhões em 2023 e R$ 7,6 bilhões em 2024, detalhou nesta sexta-feira, 25, o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias.

Mais cedo, ele disse que as mudanças no Imposto de Renda propostas pelo governo foram desenhadas de forma a buscar um equilíbrio entre as perdas e os acréscimos de arrecadação. Ao todo, o conjunto de medidas terá resultado positivo de R$ 900 milhões em 2022, R$ 330 milhões em 2023 e R$ 590 milhões em 2024.

Veja também