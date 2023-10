Malala Yousafzai pede cessar-fogo e lamenta por crianças

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/10/2023 - 18:01 Compartilhe

LONDRES, 10 OUT (ANSA) – A ativista e vencedora do Nobel da Paz Malala Yousafzai pediu um cessar-fogo imediato no conflito entre Israel e Hamas.

Ela afirmou lamentar “por todas as crianças e as pessoas que desejam paz e justiça”.

Em uma declaração no Twitter, Malala disse que tinha 11 anos quando assistiu “a violência e o terrorismo”: “Acordávamos com o barulho dos morteiros, assistimos a destrução das nossas escolas e das mesquitas. A paz se tornou apenas um sonho”.

“A guerra nunca poupa as crianças, nem as raptadas de suas casas em Israel, nem as escondidas de ataques aéreos ou sem comida e água em Gaza”, disse. (ANSA).

