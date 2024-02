Malafaia ataca STF em ato pró-Bolsonaro: ‘Se te prenderem, será para destruição deles’

Da redação, com Estadão Conteúdoi Da redação, com Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-estadao-conteudo/ 25/02/2024 - 17:40 Para compartilhar:

O pastor Silas Malafaia, organizador do ato convocado por Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista neste domingo, 25, foi o responsável por ataques mais diretos ao Supremo Tribunal Federal (STF). Em seu discurso, ele afirmou que, se prenderem Jair Bolsonaro, será “para a destruição deles”.

+ Bolsonaro assume existência de minuta, mas nega tentativa de golpe

+ Michelle chora e Tarcísio celebra ‘verde e amarelo’ em ato pró-Bolsonaro

Antes da esperada fala de Bolsonaro, Malafaia apontou diversos questionamentos à atuação do ministro Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos contra o presidente que, entre outras coisas, investiga a tentativa de um golpe de Estado. Ele também fez ataques a Luís Roberto Barroso, presidente da Corte. E afirmou que não teme ser preso, mas que vergonha seria “fugir” no momento do que chamou de “a maior perseguição política da história”.

“Toda essa engenharia do mal, toda essa maldade contra Bolsonaro, covarde, ao arrepio da lei e da Constituição… Presidente, você com Deus é maioria sempre. E eu vou dizer uma palavra que eu disse para você algumas vezes no telefone. Eu não desejo isso pra você, mas vou deixar aqui uma palavra: ‘Se eles te prenderem você vai sair de lá exaltado. Você vai sair de lá exaltado. Se eles te prenderem, não vai ser pra sua destruição, mas para a destruição deles. Você vai sair de lá exaltado”, enfatizou.

Sobre Alexandre de Moraes, Silas Malafaia afirmou que ele “tem sangue nas mãos” em razão da morte de um dos presos pelos ataques golpistas de 8 de Janeiro na Penitenciária da Papuda, completando que “ele vai dar conta a Deus”. Ele ainda criticou falas dos ministros do Supremo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias