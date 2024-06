Mal súbito sofrido por Luan Santana já matou cantor e afastou jornalista da Globo

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 02/06/2024 - 12:18 Para compartilhar:

Na noite de sábado, 1º, Luan Santana, 33, teve um mal súbito ao chegar no aeroporto Brigadeiro Cabral, em Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. O cantor, que iria subir no palco da Divinaexpo, precisou cancelar a apresentação e voltar para São Paulo.

‘Está em casa descansando e sendo medicado’

Com exclusividade à IstoÉ Gente, a equipe de Luan Santana deu mais informações sobre o estado de saúde do cantor. Leia abaixo!

“No dia 28 de maio, o cantor Luan Santana não estava bem, teve um mal-estar e foi ao Hospital Israelita Albert Einstein de Alphaville, em São Paulo. O médico que lhe atendeu pediu repouso absoluto 4 dias e ele não seguiu a recomendação médica e foi fazer shows. Ontem, sábado, 1º, Luan pegou seu jatinho particular e foi para Minas Gerais, mas não se sentiu bem no avião e cancelou sua apresentação. Ele voltou para São Paulo, onde está em casa descansando e sendo medicado. Assim que ele acordar, vai fazer exames numa unidade hospitalar”, informou a assessoria do artista, que ainda mandou o atestado médico dele.

Mal súbito

Além Luan Santana, o mal súbito já matou cantor jovem e afastou um jornalista da Globo por semanas. A nossa reportagem relembra abaixo. Confira!

Em dezembro de 2023, o cantor gospel Pedro Henrique, de 30 anos, morreu após ter um infarto fulminante (mal súbito) quando se apresentava na cidade de Feira de Santana, no interior da Bahia.

O cantor, que era morador do Rio de Janeiro, deixou a esposa, Suillan Barreto, e a filha Zoe, de dois meses de vida.

Já em janeiro deste ano, o jornalista da TV Globo Marcelo Pereira, conhecido por apresentar a previsão do tempo nos telejornais da emissora, sofreu um mal súbito e foi socorrido por uma ambulância pouco antes de entrar no ar no “Hora 1”.

Marcelo estava preparando o mapa do tempo que seria exibido no telejornal matinal quando se sentiu mal. O profissional foi substituído pelo repórter Eliezer dos Santos. Segundo o comunicado da Globo na ocasião, Pereira deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no dia 6 de janeiro com um quadro de dor abdominal e uma pequena instabilidade hemodinâmica. Com a melhora do estado de saúde, ele foi levado para o quarto de internação no dia 9 de janeiro.