Mal no Brasileiro, Athletico-PR demite o técnico Varini na véspera da decisão da Sul-Americana

Em queda livre no Campeonato Brasileiro, o técnico Martín Varini não resistiu aos maus resultados e acabou demitido do comando do Athletico-PR, nesta segunda-feira à noite. A saída do uruguaio acontece três dias antes da decisão do time paranaense contra o Racing-ARG, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Vale lembrar que 2024 é o ano do centenário do time paranaense.

Varini foi escolhido para substituir o técnico Cuca, que pediu demissão em julho. Ao todo, o treinador comandou o time por 19 jogos, com nove vitórias, seis derrotas e quatro empates. Foi eliminado na Copa do Brasil pelo Vasco, nas quartas de final, nos pênaltis. E está em vantagem por uma vaga nas semifinais do torneio continental, depois de vencer a ida por 1 a 0, na Ligga Arena, em Curitiba.

Apesar de vivo na Sul-Americana, a queda livre no Campeonato Brasileiro é o que preocupa. São sete jogos sem vencer, o último um empate sem gols diante do Criciúma fora de casa. Resultados que fizeram o Athletico sair até da zona de classificação para a Sul-Americana de 2025, ocupando o 13º lugar, com 31 pontos, a três pontos da zona de rebaixamento.

Na quinta-feira, o Athletico tem o jogo de volta da Sul-Americana, às 21h30, na Argentina, e joga pelo empate para avançar às semifinais. O time será comandado pelo técnico interino, Juca Antonello.