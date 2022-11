Makhlouf, do BCE, vê aumentos menores nos juros em 2023, se necessário

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 27/11/2022 - 14:52 Compartilhe

DUBLIN (Reuters) – O Banco Central Europeu (BCE) provavelmente aumentará as taxas de juros em porções menores no próximo ano caso novos ajustes sejam necessários, disse o membro do conselho Gabriel Makhlouf neste domingo.

O BCE começou a aumentar as taxas em seu ritmo mais rápido já registrado em julho e os mercados estão apostando num aumento de 50 ou 75 pontos-base na próxima reunião de política monetária, no dia 15 de dezembro. Makhlouf disse esta semana que sua mente está aberta sobre o tamanho desse aumento.

Embora as autoridades tenham sido inflexíveis no entendimento que os juros precisam subir ainda mais para ajudar a reduzir a inflação, a ata da última reunião, publicada na quinta-feira, mostrou que elas não concordam totalmente com o ritmo e a magnitude desse ciclo de aperto.

“Assim que entrarmos no próximo ano o provável é que, se os juros subirem, subirão em incrementos menores”, disse Makhlouf, presidente do banco central irlandês, ao jornal irlandês Sunday Independent em entrevista.

“Então teremos que ver o que está acontecendo com a economia da zona do euro – para que possamos avaliar quanto mais precisamos fazer. E em que ritmo precisamos fazer isso… Acho que até o segundo semestre do ano que vem vamos vê-la (inflação) mais baixa.”

(Por Padraic Halpin)

