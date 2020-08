Majur lança novo single e clipe feitos na quarentena

A cantora Majur lançou na última quarta-feira (12) seu novo single batizado de “Andarilho”. O clipe da música foi todo gravado à distância por causa da pandemia do novo coronavírus. A canção foi feita em homenagem a seu melhor amigo, Rodris, e celebra o vínculo emocional profundo e o afeto entre pessoas em quaisquer relações.

Assista o clipe:

A música também é a primeira que Majur criou sozinha no violão. “Eu tive contato com o violão desde os cinco anos de idade e, além de fazer coral, fazia aula de outros instrumentos, mas com o tempo fui perdendo o contato com eles”, disse.

A produção do single é assinada por Dadi Carvalho e Majur, e conta com a colaboração de Cézar Mendes.

