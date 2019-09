Maju estreia como apresentadora do ‘Jornal Hoje’

Rio – A jornalista Maria Júlia Coutinho estreou nesta segunda-feira na apresentação do Jornal Hoje. Maju, como é chamada, substituiu Sandra Annenberg, que estava à frente do telejornal por 16 anos.

Além da nova apresentadora, o cenário do programa também ganhou novidades: uma bancada menor, mais alta e na cor branca, ao invés de cinza; um painel de controle em que vídeos e artes que ilustram as notícias podem ser acionados; e o modo a se aproximar mais do telespectador, já que a jornalista fica de pé e circula pelo cenário enquanto informa o público.

“Vi pessoas que admiro muito passarem por ele. É uma honra estar nesse jornal vibrante, que vai ao ar no meio do dia, quando tudo está acontecendo. É pura adrenalina. Estou muito animada com este novo desafio”, afirmou Maju em material divulgado pela Globo.