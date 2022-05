Maju Coutinho, Patrícia Pillar e mais: veja famosas que não querem ser mães

Nesta semana, Maju Coutinho fez uma revelação sobre maternidade que acabou surpreendendo algumas pessoas. Em entrevista à Rádio Globo, a apresentadora do “Fantástico” contou que sofre com pressão social e que “não tem vontade de ser mãe”.

“Eu não tenho vontade de ser mãe, mas gosto de crianças, porque, às vezes, tem essa ideia que quem não quer engravidar não gosta de crianças. Não tem nada a ver. Eu gosto delas e elas gostam de mim. Mas é outro lance, não sei explicar muito bem. Não sinto vontade de ser mãe. É de dentro. A gente está bem tranquilo em relação a isso. Se for acontecer, tudo bem, um dia a gente pode ter. Mas não estamos apressados”, disse Maju na ocasião.





Além da jornalista da Globo, a IstoÉ Gente fez uma lista com 5 famosas que já falaram abertamente sobre a vontade de não ter filhos. Confira abaixo!

Ana Paula Padrão

A jornalista abriu o coração ao falar sobre maternidade. Ao fazer um post em seu perfil no Instagram, no Dia das Crianças, Ana falou sobre sua opção de não ter filhos: “Hoje é dia das crianças e não há crianças em casa. Eu não tive filhos. E, acredite em mim, a vida sem filhos não é uma vida vazia. Até pensei em engravidar tempos atrás quando a idade soou o alerta agora ou nunca! Algumas tentativas fracassadas me fizeram, no entanto, compreender que eu estava inventando uma frustração que não existia mais”, escreveu na rede social.

Jennifer Aniston

Em uma entrevista à revista Elle norte-americana, a atriz explicou como se sente com a sua decisão. Primeiramente, explicou que não sente um “vazio” por seus casamentos terem chegado ao fim. “Eu não sinto um vazio, mesmo. Meus casamentos (com Brad Pitt e com Justin Theroux) tiveram muito sucesso, na minha opinião. E, se eles chegaram ao fim, foi porque decidimos ser felizes e, às vezes, a felicidade não está mais naquele arranjo”.

Leona Cavalli

A atriz sempre teve que a carreira como prioridade em sua vida. Em entrevista à revista Quem em 2016, Cavalli disse: “Tive que sair de casa para ir atrás do que sou hoje. Abri mão de um casamento pela profissão. Minha prioridade sempre foi essa. Não me arrependo de nada. Ter filhos nunca foi meu primeiro plano. Adoro crianças, mas não sonho em ser mãe. Sei o que implica a maternidade e não teria como dar prioridade a isso”.

Patrícia Pillar

Pillar já teve vontade de ter filhos. Em 2012 explicou que superou o desejo ao falar sobre o assunto no “Fantástico”, da Globo. Já em entrevista à jornalista Joyce Pascowitch em 2014, a atriz reforçou: “Quis ter meus amigos, meu trabalho, fazer minhas viagens… Fui protelando e acabou que não rolou. Depois que escolho, não fico remoendo, nem olhando para os outros”.

Totia Meireles

Casada desde 1991 com o médico Jaime Rabacov, a Totia também optou por não ter filhos. “Sou feliz por essa decisão. Tiro o chapéu para as mães, mas me sinto aliviada por não ser uma delas. Acho que é muito difícil educar outro ser humano. Essa relação pode dar certo ou não”, disse numa entrevista ao site “M de Mulher”.