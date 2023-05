Major preso na Operação Venire mandou mensagem dizendo que sabe quem matou Marielle Franco

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/05/2023 - 16:36 Compartilhe

Na esteira da Operação Venire, deflagrada nesta quarta-feira (3) pela Polícia Federal, mensagens encontradas no celular do major reformado do exército Ailton Gonçalves Moraes Barros dão conta de que ele disse ao vereador Marcelo Siciliano (PP) que sabia quem tinha matado a ex-vereadora pelo Rio de Janeiro Marielle Franco (PSOL). A informação foi divulgada pelo portal G1.

Ailton, que foi candidato a deputado estadual pelo PL do RJ e se intitulava “01 de Bolsonaro” durante a campanha, foi um dos seis presos na operação que investiga a adulteração do cartão de vacinação do ex-presidente e de sua filha mais nova, Laura.

PF não confirma o caso

Em resposta a essa reportagem, a Polícia Federal afirmou que não comenta sobre eventuais investigações em andamento.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias