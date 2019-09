Major do Corpo de Bombeiros tem carro roubado na Baixada

Rio – Um major do Corpo de Bombeiros teve o carro roubado, nesta quarta-feira, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. No entanto, o Chevrolet Cruze prata de Diego Costa Oliveira foi recuperado metros depois, quando o assaltante Diego Costa Oliveira ficou preso em um engarrafamento, após o roubo.

De acordo com a Polícia Militar, assim que foi roubado, na esquina da Rua Antônio Leite Ramalhete com a Avenida Doutor Délio Guaraná, no bairro Belém, o major alertou PMs do 21º BPM (Mesquita) que estavam patrulhando a região. O bombeiro disse aos agentes que o bandido estava com seu carro preso no trânsito a poucos metros de distância.

Os policiais, então, foram atrás do assaltante. Quando o encontraram, o criminosos tentou fugir a pé, mas foi capturado. Além do veículo, ele também estava com o celular do major e um revólver falso que usou para praticar o crime.

Todos foram levados para a 54ª DP (Belford Roxo), onde o caso foi registrado.