Majestoso no Brasileirão, futebol europeu, NFL… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de segunda-feira Veja os horários das transmissões de eventos como São Paulo x Corinthians, Arsenal x Crystal Palace, Buffalo Bills x Tennessee Titans e muito mais

Na segunda-feira (18), a rodada do Brasileirão se encerra em grande estilo, com São Paulo e Corinthians se enfrentando no Morumbi. Além disso, o dia de esportes também conta com partidas do futebol europeu, como Arsenal x Crystal Palace, as emoções da NFL e outros eventos.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

BRASILEIRÃO

​20h – São Paulo x Corinthians

Onde assistir: Premiere

BRASILEIRÃO SÉRIE B

​20h – Vila Nova x CRB

Onde assistir: SporTV e Premiere

NFL

​21h15 – Buffalo Bills X Tennessee Titans

Onde assistir: ESPN

CAMPEONATO INGLÊS

15h50 – Arsenal x Crystal Palace

Onde assistir: Fox Sports

CAMPEONATO ESPANHOL

13h55 – Alavés X Betis

Onde assistir: ESPN

CAMPEONATO ITALIANO

15h30 – Alavés x Betis

Onde assistir: Star +

BASEBALL (MLB)

​20h30 – Boston Red Sox x Houston Astros

Onde assistir: Fox Sports

HÓQUEI (NHL)

20h – Seattle Kraken x Philadelphia Flyers

Onde assistir: Star +

20h – NY Rangers x Toronto Maple Leafs

Onde assistir: Star +

22h30 – Anaheim Ducks x Calgary Flames

Onde assistir: Star +







23h – St. Louis Blues x Arizona Coyotes

Onde assistir: Star +

CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-20

14h50 – Internacional x Palmeiras

Onde assistir: SporTV

16h55 – Athletico-PR x São Paulo

Onde assistir: SporTV

VÔLEI

​18h45 – Campinas x Guarulhos (Campeonato Paulista – Final masculino)

Onde assistir: SporTV 2

21h15 – Minas x Praia Clube (Supercopa – Final feminino)

Onde assistir: SporTV 2

BASQUETE

​17h45 – São Paulo x Franca (Campeonato Paulista)

Onde assistir: BandSports

