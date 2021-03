Maitê Proença revela que descartou crush que só enviava foto de pet: ‘Limitado’

Maitê Proença revelou um fato curioso sobre a sua vida amorosa. A atriz, de 63 anos, contou que já dispensou um crush porque ele só mandava foto do cachorro.

Em entrevista ao TV Fama, a atriz disse que chegou a receber cinco fotos do animal do pretendente e que o achou limitado. “Às vezes eu dou uma corda no negócio, até para eu ver [aonde vai], mas teve um que só mandava foto do cachorro”, afirmou.

“Ele achou que eu gostava de animais porque eu posto muito bicho, então ele deve ter pensado que se me mandasse os bichos dele a coisa iria por aí. Depois da quinta foto de cachorro, achei que faltava alguma coisa, que ele era meio limitado, e descartei”, contou.

Durante um live com a jornalista Joyce Pascowitch, a atriz também contou que ao se exercitar, costuma contrair a vagina para manter a parte íntima jovem.

Veja também