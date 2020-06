Maitê Proença exibe pela primeira vez sua casa de campo

No programa ‘Casa Brasileira’, exibido pelo canal GNT, Maitê Proença mostrou sua casa de campo pela primeira vez na TV. O projeto foi criado pela arquiteta Freusa Zechmeister, que misturou muitos móveis rústicos, muitas cores e uma pegada mais moderna.

A casa foi reformada como presente para a filha da atriz, para a celebração de seus 15 anos. Localizada na Região Serrana do Rio de Janeiro, a casa de campo é acolhedora aos olhos de Maitê Proença. “Tudo é moderno. Essa casa já foi casa de caseiro, uma baia e agora virou uma casa de hóspedes. A graça daqui é que tem essa história. Se muda tudo, ela vira outra coisa. A arquitetura me dá alegria, me acolhe”, disse a atriz de 62 anos.

+ Eliana testa positivo para Covid-19

+ O que a arqueologia ensina sobre epidemias ao longo da história