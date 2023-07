Maitê Proença diz que teve menopausa interrompida com ex; especialista esclarece como é possível voltar a ter os ciclos menstruais

Thais Fonsecai Thais Fonseca - https://istoe.com.br/author/thaisfonsecajornal/ Thais Fonseca, 44 anos, pernambucana de Recife, carioca por acidente. Na cidade do Rio de Janeiro-RJ exerço a minha paixão pelo jornalismo e boa informação. Saí dos anos 80, mas os anos 80 não saíram de mim e é dessa época o Pop que eu curto. Cyndi Lauper é minha diva. Trabalhei como assessora de imprensa nas áreas pública e privada, como repórter de Polícia no Jornal Povo do Rio, editora na Agência de Notícias das Favelas (ANF). Na IstoÉ Gente me encontrei como redatora de entretenimento. E-mail: thaisfonsecajornal@gmail.com 14/07/2023 - 17:59 Compartilhe

A atriz Maitê Proença, 65 anos, contou que teve a “menopausa interrompida”, aos 50 e poucos anos, e voltou a ter ciclos menstruais normalmente. As declarações foram feitas durante entrevista para o jornal O Globo, publicada nesta sexta-feira (14).

De acordo com a artista, tudo teria acontecido por conta de um relacionamento com um homem que tinha vida sexual muito ativa.

“A minha menopausa parou. E fiquei três anos com o relógio da menstruação de volta”, disse ela.

É possível reverter a menopausa e reativar as funções hormonais do útero? O que, provavelmente, teria acontecido no caso de Maitê Proença para voltar a ter ciclos menstruais?

A IstoÉ Gente conversou com especialistas para entender como o organismo se comporta nessa fase da vida e esclarecer o que teria provocado a interrupção da menopausa citada pela atriz.

Em primeiro lugar, é preciso entender que menopausa se refere à última menstruação e somente é possível confirmar após um ano seguido sem novos ciclos. É o que explica a Dra. Mariana Rosário, ginecologista, obstetra e mastologista, membro do corpo clínico do hospital Albert Einstein de São Paulo.

De acordo com a ginecologista, se a ausência de menstruação ocorre há mais de um ano, a chance de reverter é muito pequena. Diferentemente do que acontece no climatério, que é o período que antecede a menopausa

No caso específico da atriz, a ginecologista considera a possibilidade de ainda estar no climatério.

“Ela pode ter épocas de ciclos ausentes, depois ter algumas menstruações. Pode voltar a ter ciclo, sim. Então, provavelmente, ela estava nessa fase pré-menopausa, quando ainda não tinha zerado todos os folículos. Um ou outro ali ainda para ovular”, disse ela, destacando que a relação descrita por Maitê pode causar estímulo hormonal, provocando essa volta dos ciclos regulares.

Amor e sexo

As reações no organismo que podem causar o estímulo hormonal não se concentram no campo físico. Dra. Mariana Rosário destaca que um relacionamento amoroso, que envolve emoções e liberação de substâncias, é a chave para uma produção hormonal mais acelerada.

“O cortisol é o hormônio do estresse que impede a produção hormonal completa. Quando a pessoa fica apaixonada, há uma diminuição do cortisol, fica menos estressado e, com isso, melhora a produção hormonal”, explicou a médica.

Além do cortisol, há outras alterações no organismo provocadas pela emoção de um relacionamento amoroso.

“A gente tem a produção da citocina, que é o hormônio do amor e que estimula o útero, também as contrações, e pode ter o sangramento auxiliar por conta disso. Essa reativação, provavelmente, aconteceu pelo momento que ela estava vivendo nesse relacionamento”, avaliou a especialista.

