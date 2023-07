Maitê Proença diz que teve menopausa interrompida com ex: ‘Ele gostava de transar’

Maitê Proença, 65, revelou ao jornal O Globo, que aos 50 e poucos anos teve a menopausa interrompida por conta de uma paixão.

“Foi o namorado mais hedonista que tive. E ele gostava de transar”, afirma. “Como ele gostava de sexo e era muito bom nessa missão, a minha menopausa parou. E fiquei três anos com o relógio da menstruação de volta”.

A atriz completou que só depois que o deixou veio a menopausa.

Em outra parte da entrevista, Maitê falou sobre o relacionamento que manteve, entre 2021 e 2022, com a cantora Adriana Calcanhotto . Ela diz que as pessoas acreditaram que teria sido a primeira relação homoafetiva.

“Isso não necessariamente foi algo novo para mim. Sou uma pessoa curiosa, vivi todos esses anos e gosto de gente. Daí dá para tirar as conclusões”.

E completa: “o fato de ela (Adriana) ser do mesmo sexo interessou a todo o mundo, mas não a mim. O mundo inteiro ficou alvoroçado. Para mim, era só uma pessoa que me cativava e me interessava”.