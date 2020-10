Maite Perroni descarta turnê do RBD em 2021: “Não temos intenção de viajar”

Maite Perroni, uma das cantoras que integrou o RBD, durante uma entrevista a um site mexicano descartou a possibilidade de acontecer uma turnê internacional da banda em 2021. A atriz ainda disse que o grupo fará somente a live, que está marcada para acontecer no dia 26 de dezembro deste ano.

"Não é um reencontro que vai virar uma turnê. Não é um reencontro extremamente planejado. Não temos intenção de estar viajando em 2021. No dia 6 de dezembro, faremos uma live, que vai ser um show e nada mais. Já estamos preparando e estamos muito emocionados. Não esperávamos que isso nos provocaria tanto. Estamos dia e noite planejando como fazer, em relação ao tema da Covid", contou.

Perroni concluiu dizendo: “Nós não sonhávamos com o que vai acontecer em dezembro, nem planejávamos, mas em algum momento nos juntamos e começamos a pensar que poderíamos fazer algo juntos de novo que nos permitisse nos conectar com tanta gente, com o público que nos deu tanta coisa”.

