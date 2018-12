Maísa Silva se torna a adolescente mais seguida no Instagram

Maísa Silva divulgou no último sábado (15) uma importante marca que alcançou nas redes sociais. Ela se tornou, com 16 anos, a adolescente brasileira mais seguida nas redes sociais, com mais de 18 milhões de seguidores apenas no Instagram.

“Eu virei a adolescente mais seguida do mundo no Instagram. Gente, não estou acreditando. Do Brasil para o mundo, né, amores? Obrigada”, escreveu a atriz em seu perfil no Twitter.

Atualmente, Maísa tem mais de 22 milhões de seguidores nas redes sociais, entre Twitter e Instagram.