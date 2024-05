Maisa Silva conta como é viver romances em sigilo: ‘Noiada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/05/2024 - 15:40 Para compartilhar:

A atriz Maisa Silva contou como faz para manter seus romances longe dos burburinhos, já que ela está sempre na mídia, mas seu nome nunca está envolvido em notícias sobre affair.

Na última quinta-feira, 16, ao responder aos questionamento de uma seguidora, a artista disse que é bem preocupada com isso, mas que resolveu tentar relaxar.

“Eu era muito noiada com isso antes de namorar, pós-término, nos dois primeiros meses também. Depois desencanei, porque eu tenho todo direito de viver, né?”, começou ela.

“Óbvio que Deus me blinda de uns interesseiros aqui e outros ali, mas mesmo assim. Tenho que ir na cara e coragem, senão vão viver por mim. Claro que pra ter algo sério, eu sou muito pé atrás, por isso estou solteira até hoje”, disparou ela.

Maisa está é conhecida desde seus 3 anos de idade, quando foi descoberta no quadro de calouros do “Programa Raul Gil”, e cresceu diante dos olhos do público. Atualmente com 21 anos, ela segue solteira desde 2021, quando rompeu o namoro de quatro anos com Nicholas Arashiro.