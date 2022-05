Maisa Silva comemora ter passado na prova prática de direção: ‘No aguardo da habilitação!’

A atriz Maisa Silva comemorou com seus seguidores a informação que havia passado na prova prática da habilitação para dirigir. A novidade foi compartilhada nesta quinta-feira (05).





“Finalmente, passei no exame prático e agora a mãe está no aguardo da habilitação. Vamos”, comemorou. “Foi de segunda, mas foi”, completou.

Os seguidores, então, contaram a experiência deles com as avaliações. “E eu que vou fazer autoescola agora com 30 anos! Queria ter feito antes, mas tempo e dindin era algo que não tinha. Tô muito ansiosa pra começar a dirigir, parabéns, prima”, escreveu um. “Vi Maisa crescendo e agora ela tirou carteira. Eu com 24 ainda não consegui. Parabéns!”, brincou outra.