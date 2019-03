Maisa Silva chora e agradece aos pais em coletiva do ‘Programa da Maisa’

Maisa Silva se emocionou e foi às lágrimas durante a coletiva do Programa da Maisa, nesta segunda-feira, 11. O programa estreia no próximo sábado, 16, e recolocará a atriz na carreira de apresentadora.

O momento de emoção veio quando lembrou o apoio de seus pais desde seu início na TV: “Eles perguntam se eu quero adiar meus compromissos quando não me sinto bem. E qual empresário faria isso por mim? Ter meus pais do meu lado deixa tudo mais especial”.

O programa de estreia contará com a atriz Fernanda Souza e o humorista Matheus Ceará, que farão uma competição para ver quem consegue colocar mais marshmallows na boca. A edição seguinte contará com Gretchen e Celso Portiolli.

Maisa também falou sobre a responsabilidade de ser uma comunicadora e influenciadora digital: “A partir do momento em que você tem um destaque grande em uma plataforma, você impacta na vida das pessoas. De alguma maneira, as pessoas vão buscar pra você as referências pra alguma coisa. É uma responsabilidade grande, porque a gente tá sempre pensando quais referências eu quero passar.”

“Quando você tem relevância nas redes sociais, as pessoas se inspiram em você. Às vezes falo uma coisa muito banal, tipo o esmalte que tô usando, e vem um monte de gente mandar foto com o mesmo esmalte. Aí que a gente se dá conta que as pessoas realmente vão pela nossa vida, isso é muito louco”, complementou.

Ela também falou sobre suas experiências com apenas 16 anos de idade: “Não tem como negar: eu sou uma pessoa diferente por conta das minhas experiências de vida. Na escola eu percebo isso. Os motivos que eu tenho que faltar não são os mesmos que a galera tem, que são doença ou viagem. Às vezes tenho um trabalho, ganhar um prêmio, fazer uma gravação de última hora…”