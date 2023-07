Maisa e amigos escapam de incêndio em apartamento no Recife

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/07/2023 - 15:51 Compartilhe

Na manhã deste sábado, 29, um incêndio atingiu um apartamento no Recife onde se encontrava a atriz Maisa Silva, de 21 anos, com seus amigos. Segundo informações divulgadas no Instagram pelo empresário da artista, Guilherme Oliveira, Maisa e seus amigos estão bem e recebendo apoio de familiares e entes queridos. A notícia foi repostada nas redes sociais da atriz, tranquilizando seus fãs e seguidores.

De acordo com relatos de moradores do prédio à emissora Globo, as chamas começaram no apartamento localizado no 26º andar, onde ela se encontrava junto a sete pessoas. A equipe de reportagem avistou a atriz em lágrimas diante do edifício. Maisa e três de suas amigas conseguiram evacuar o local por conta própria, enquanto dois jovens foram resgatados em segurança com o auxílio dos bombeiros.

Infelizmente, as outras duas pessoas presentes no apartamento eram um jovem com deficiência, filho do proprietário do imóvel, e sua babá. Felizmente, a babá conseguiu carregar o jovem para fora do apartamento, garantindo sua segurança.

O major Serafim, do Corpo de Bombeiros, relatou à Globo os esforços para resgatar os dois jovens que ficaram presos no apartamento durante o incêndio. Eles buscaram abrigo no quarto mais distante das chamas, o que acabou sendo uma decisão que os ajudou a sobreviver. Ambos foram entregues conscientes e acordados à equipe do Samu.

As investigações preliminares indicam que o incêndio teve origem em um curto-circuito no ar-condicionado de um dos quartos, propagando-se rapidamente e gerando pânico entre os ocupantes do apartamento. Até o momento, Maisa ainda não se pronunciou publicamente sobre o ocorrido. Sua última postagem no Instagram, antes do incidente, exibia uma foto com suas três amigas, vestindo as mesmas roupas com que foi flagrada emocionada em frente ao edifício.

