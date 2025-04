Maisa desabafa sobre falsidade e inveja: ‘Vai afastando, Deus’

Maisa, 22 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira, 8, para fazer um desabafo sobre inveja e falsidade, após ter recebido “revelações” no último mês, e até pediu proteção contra energias negativas.

“Vai afastando, Deus, toda falsidade e inveja desse mês de novo, porque no mês passado foi tanta revelação que put* que pa**u”, escreveu ela no “X”, antigo Twitter.

A postagem chamou atenção de uma fã, que comentou concordando com a atriz.

“Já comentei isso num outro tweet teu sobre o tema. Mas quanta falsidade não deve rolar nesse meio de sub e celebridades mesmo, tem que ser muito blindado”, opinou a internauta, que recebeu atenção da atriz.

“Pois eu não acho muito diferente do mundo real não… Pessoas falsas tem em todo lugar! E meu ciclo é muito mais de fora, então eu vejo muito isso”, reforçou ela, que atualmente está no ar em “Garota do Momento”, sucesso das 18h da Globo, na pele da vilã Bia.

Após os comentários, Maisa apagou a postagem com o desabafo.