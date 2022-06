Maísa curte dia de sol em barco na Itália e arranca elogios: ‘Perfeita demais’

A viagem que a Maísa está fazendo pela Itália tem rendido ótimas fotos para as redes sociais. Nesta terça-feira (31) a atriz compartilhou um clique feito em um dia de sol no Arquipélago de Maddalena, na Itália.

Como era de se esperar, os amigos e fãs ficaram derretidos com as fotos. “Linda de morrer”, elogiou a amiga e atriz Mel Maia. “Linda & linda”, escreveu a atriz Giovanna Lancellotti. “Perfeita demais”, disse uma fã. “Você está na sua melhor fase”, comentou outra.





Maísa deu um tempo da Itália e foi passar uns dias no Reino Unido fazendo um “curso de espionagem”. Na verdade, a ação fez parte da divulgação de Heart of Stone, novo filme do gênero da Netflix.