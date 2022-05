‘Mais Você’ e ‘Encontro’ terão novos horários a partir de julho

Após o anúncio da mudança de apresentadores, a Globo divulgou nesta quarta, 25 que, a partir de 4 de julho, o Encontro e o Mais Você trocam de horário na grade matinal do canal.

O Encontro, que será comandado por Patrícia Poeta e Manoel Soares, entrará ao ar logo depois do Bom Dia Brasil. Na sequência, Ana Maria Braga vai apresentar o Mais Você. As duas atrações serão transmitidas diretamente dos estúdios da Globo em São Paulo e o novo cenário do Encontro já está em fase de elaboração.





“Através dos estudos sobre o comportamento de quem nos assiste, entendemos que dois grandes temas despertam interesse neste momento: as notícias do dia e variedades. Avaliando a nossa grade, achamos que faz mais sentido que o Encontro, com seu DNA de atualidades, dialogue e esteja mais próximo do noticiário matinal, em uma transição mais fluida para o horário próximo do almoço, quando entra o Mais Você e todo seu potencial de entretenimento bem consolidado”, explica o diretor da TV Globo, Amauri Soares.

A mudança do local de transmissão do programa possibilitará maior sinergia com a produção do Mais Você, em busca de uma pauta matinal mais integrada. “Com isso, estamos reforçando a complementaridade dessas produções, cujas equipes poderão trabalhar ainda mais entrosadas”, destaca o diretor de gênero de variedades, Mariano Boni.

Ainda como parte das mudanças na grade, o horário de início da primeira edição dos telejornais locais será padronizado e tem início marcado para às 11h45 em todo o Brasil. “Essas mudanças fazem parte do nosso movimento permanente de olhar a sociedade e a nossa grade, de forma a ir calibrando a nossa conexão com os brasileiros”, contextualiza Amauri.

Isso faz parte da série de novidades da programação matinal da Globo que está programada para o segundo semestre de 2022. O É de Casa terá um novo time de apresentadores com Maria Beltrão, Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete, e o The Voice Brasil será apresentado por Fátima Bernardes.