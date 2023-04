Mais vendas de milho dos EUA à China são canceladas com proximidade de safra do Brasil

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 27/04/2023 - 12:54 Compartilhe

Por Karl Plume







CHICAGO (Reuters) – Os importadores chineses cancelaram mais compras de milho dos Estados Unidos, confirmou o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) nesta quinta-feira, o mais recente de uma série de cancelamentos, enquanto o maior comprador de grãos para ração aguarda a segunda safra do Brasil.

O USDA anunciou que vendas de 233.000 toneladas de milho destinado à exportação para a China, no ano comercial de 2022/23, foram canceladas.

A notícia alimentou preocupações com a erosão constante da demanda por milho para a principal safra comercial dos EUA, enviando os futuros de referência na bolsa de Chicago para uma mínima de quase nove meses.

A agência dos EUA havia relatado cancelamentos de 327.000 toneladas na segunda-feira, e os dados semanais de vendas de exportação divulgados na quinta-feira mostraram que 64.300 toneladas também foram canceladas na semana encerrada em 20 de abril.

Os cancelamentos ocorrem apenas algumas semanas após uma enxurrada de compras de milho dos EUA pela China e cerca de um mês antes da colheita da segunda safra recorde de milho no Brasil.

Os exportadores de milho dos EUA têm lutado para competir com os suprimentos brasileiros mais baratos, e o ritmo das vendas dos EUA na safra mais recente é cerca de 33% menor do que no mesmo período do ano passado.

Atualmente, o USDA projeta uma queda de apenas 25% nas vendas nesta temporada.

As vendas de milho dos EUA estão desacelerando antes da safra brasileira, que deve inundar o mercado global em junho e julho.







As vendas líquidas de milho dos EUA para embarque nos anos de comercialização atuais e futuros caíram para 400.000 toneladas, o menor nível em 15 semanas, na semana encerrada em 20 de abril, mostraram dados do USDA.

(Reportagem de Karl Plume em Chicago)







