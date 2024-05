‘Mais uma vitória do samba’, celebra Pretinho da Serrinha após participação de jovens no show da Madonna

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/05/2024 - 11:10 Para compartilhar:

O sambista Pretinho da Serrinha compartilhou um texto sobre a experiência de preparar o grupo de jovens escolhidos para participar do show de Madonna no sábado, 4, na praia de Copacabana.

O espetáculo foi o último da turnê “The Celebration Tour”, que celebra os 40 anos da carreira da rainha do pop. Cerca de 1,6 milhões de pessoas estavam presentes, conforme a Riotur.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pretinho da Serrinha (@pretinhodaserrinha)

As crianças e adolescentes participaram do momento em que Madonna convida Pabllo Vittar para performar “Music”. Eles trouxeram elementos do samba para a canção.

