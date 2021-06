Mais uma vez decisivo, Breno Lopes destaca importância de vitória do Palmeiras

O Palmeiras sofreu bastante, mas conseguiu vencer o Bahia no Allianz Parque por 3 a 2 pela sétima rodada do Brasileirão. O autor do gol da vitória foi Breno Lopes, mais uma vez decisivo ao marcar nos acréscimos. O atacante destacou a importância da vitória que reabilitou a equipe após a derrota para o Bragantino na última quarta-feira.

“Mais importante hoje era a vitória, no Brasileirão toda equipe tem seus méritos. Feliz pelo gol, mas o mais importante foi a vitória em casa e subirmos na tabela”, destacou o atacante, que em janeiro fez o gol do título palmeirense na Libertadores aos 54 minutos do segundo tempo e já balançou as redes três vezes no Brasileirão.

Com a vitória, o Palmeiras chegou a 13 pontos e subiu para a terceira colocação na tabela, atrás por um ponto do líder Bragantino, que ainda joga na rodada, e do vice-líder Athletico-PR no saldo de gols. Irregular nesse início de campeonato, a equipe tenta se manter no pelotão da frente.

No jogo deste domingo, o Palmeiras saiu na frente com Gustavo Scarpa logo no começo do jogo, mas o Bahia empatou pouco depois com Luiz Otávio. A equipe baiana chegou a virar a partida com Maycon Douglas, mas Raphael Veiga voltou a deixar tudo igual pouco depois. Aos 46 minutos do segundo tempo, Breno Lopes recebeu passe de Gustavo Scarpa, o nome do jogo, e marcou o gol que definiu o placar.

