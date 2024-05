Mais uma reforma ministerial vem aí – após as eleições

Editora3i Editora3 - https://istoe.com.br/author/editora3/ 31/05/2024 - 8:00 Para compartilhar:

Lula sinaliza a assessores que deseja fazer uma reforma ministerial para dinamizar o governo, mas as mudanças só acontecerão após as eleições. Alguns nomes começam a circular nos bastidores do Planalto. O presidente está insatisfeito com alguns auxiliares, como Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência), que chegou a ser repreendido em público pelo presidente no evento do Primeiro de Maio: Lula disse que o ato foi mal organizado. O mandatário não está contente também com outros colaboradores da área política e social. Nísia Trindade (Saúde) balançava no cargo, mas ganhou uma madrinha de peso: Janja da Silva. Já Rodrigo Pacheco, que é um dos homens de confiança de Lula no Congresso, deve ganhar um ministério quando deixar a presidência do Senado em fevereiro.

Aliado

Pacheco só deixaria o governo no início de 2026 para ser o candidato de Lula ao governo de MG. O candidato a vice seria do PT. O ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) quer ser o nome ao Senado dessa coligação. Lula deseja um palanque forte em Minas para manter a tradição: para ganhar a presidência da República precisa vencer no estado.

Edinho

Dentro das articulações para montar um time forte pensando em disputar um quarto mandato em 2026, Lula deseja contar também com a experiência e amizade de Edinho Silva, prefeito de Araraquara e que foi o coordenador da campanha do terceiro mandato em 2022. O presidente quer que o prefeito seja ministro-chefe da Secom ou presidente nacional do PT.

Aumentos generosos

Normalmente os governantes se recusam a conceder reajustes ao funcionalismo, mas isso muda quando se trata de aumentar seus próprios salários. Basta ver como se comportaram os governadores de dez dos principais estados brasileiros. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ganhou um aumento de 298% (subiu para 41,8 mil), enquanto o do Acre aumentou 129% (R$ 44 mil) e o do Maranhão subiu 107% (R$ 33 mil).

Rápidas

• Lula enfrentou protestos de professores grevistas das 58 universidades federais em eventos em Araraquara e Guarulhos. O presidente, contudo, considerou democráticas as manifestações. Os docentes querem reajustes acima da inflação, mas o governo quer dar menos.

• Após ter preservado o mandato de Sergio Moro, o TSE se prepara para decidir se cassa o senador Jorge Seif, acusado de abuso de poder econômico na campanha de 2022. O julgamento será na gestão de Cármen Lúcia.

• Levantamento do Paraná Pesquisas para a prefeitura de São Bernardo mostra Manente com 31,8%, seguido de Flávia Morando, sobrinha do prefeito Orlando Morando, com 17,4%. O candidato de Lula, Luiz Fernando, está com 12,9%.

• Roberto Campos Neto (BC) vê o aumento das expectativas da inflação como “notícia ruim”. Desde 8 de maio, quando a Selic caiu 0,25, a inflação para 2024 subiu de 3,73% para 3,8%, ficando mais distante da meta de 3%.

Retrato falado: Alexandre Silveira (Minas e Energia)

Responsável pela troca de Jean Paul Prates por Magda Chambriard, Alexandre Silveira (Minas e Energia) fez questão de advertir a nova presidente da Petrobras. Disse que ela deve trabalhar de acordo com as determinações de Lula. Em entrevista ao Globo, explicou que a nova presidente da estatal “precisa saber que o líder é quem manda e o líder é o presidente Lula”. Lembrou que o presidente quer a ampliação da produção de gás, fertilizantes, refinarias e indústria naval.

O seguro das chuvas

O prejuízo com a tragédia das chuvas no Sul atingiu valores imensuráveis, mas milhares de pessoas que possuíam seguros contra tragédias climáticas conseguiram reduzir as perdas. Segundo a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), as vítimas de 23.441 sinistros relacionados às enchentes no Rio Grande do Sul, no período de 28 de abril a 22 de maio, já relataram as ocorrências e aguardam uma avaliação dos prejuízos. Até agora, as empresas de seguro foram acionadas a pagar R$ 1,7 bilhão. O maior impacto vem das apólices de automóveis. São 8.216 sinistros acionados, no valor de R$ 557,4 milhões. As perdas com residências destruídas somaram R$ 239,2 milhões.

Pandemia

As perdas só não foram maiores do que as registradas na pandemia da Covid-19. No período de março de 2020 a fevereiro de 2023, os seguros de vida foram acionados para pagar indenizações de R$ 7,5 bilhões às vítimas do vírus. Os gastos dos planos de saúde com os segurados atingiram R$ 30,4 bilhões.

Toma lá dá cá: Guilherme Piaí, secretário de Agricultura do Estado de S.Paulo

Quais são os desafios da agricultura no futuro?

Produzir alimentos com sustentabilidade e o Brasil reúne condições também para usar sua tecnologia tropical na transição energética dos fósseis para renováveis.

O programa de reforma agrária do governo de São Paulo tem funcionado?

Temos a Lei Paz no Campo que prevê regularização fundiária aos assentados rurais e corrige um erro histórico no Pontal do Paranapanema. Acaba com conflitos de terras em áreas públicas e transforma todos em proprietários.

Qual a diferença para o programa do governo federal?

O modelo federal não funciona, só traz insegurança jurídica. Um pedaço de terra não transforma ninguém

Cortando na carne

O governador Tarcísio de Freitas acaba de lançar um elogiável plano para ajustar as contas públicas do seu governo, cortando gastos e reduzindo dívidas. O projeto é eliminar R$ 60 bilhões em benefícios fiscais e renegociar a dívida do estado com a União, atualmente em R$ 293,5 bilhões. Ele quer reduzir a dívida como já fizeram RS, MG e RJ.

Reestruturação

O mandatário paulista diz que pretende reestruturar os órgãos públicos, extinguindo os que forem ineficientes. Na sexta-feira, 24, ele demitiu o secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz, e fechou a pasta. Todas as secretarias terão 60 dias para apresentar planos para enxugar as despesas. Ele espera ter mais recursos para investimentos.

Igualdade racial

A Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial premiou, em maio, as melhores empresas brasileiras em práticas e ações de equidade racial. De acordo com Raphael Vicente, diretor-geral da Iniciativa Empresarial, foram premiadas empresas como Bradesco, Jaguar, Vivo, Unilever e Boticário. Esta foi a terceira edição da iniciativa, que avaliou 75 projetos dos mais variados segmentos.