Mais uma opção: após três meses, Ronald volta a jogar pelo Botadogo Atacante teve lesão no tornozelo no começo de junho e voltou aos gramados na vitória sobre o Brusque, pela Série B do Brasileirão, na última quarta-feira

Enderson Moreira sorri: o treinador do Botafogo ganhou mais uma opção para a reta final da Série B do Brasileirão. Recuperado de lesão, Ronald voltou à ação na vitória por 3 a 0 diante do Brusque, na última quarta-feira, no Estádio Nilton Santos.

O camisa 31 se lesionou na derrota para o CRB no começo de julho. Na ocasião, ele havia entrado no duelo no decorrer do segundo tempo mas ficou menos de dez minutos em campo: ao tentar um drible, ficou com a perna presa no gramado e teve que sair.

Desde então, mais de três meses se passaram. O atacante passou por uma cirurgia no começo de agosto e, após a recuperação, iniciou o período de transição e começou a transição para o campo no início de outubro.

A espera, enfim, acabou: Ronald já havia sido relacionado para outros dois jogos do Botafogo – a vitória contra o CRB e o empate diante do Cruzeiro – mas sem sair do banco.

Ronald voltou a sentir o gosto de uma partida oficial na vitória sobre o Brusque: entrou já na reta final, com 44 minutos do segundo tempo, mas deu um chute perigoso. A tendência é que jogue cada vez mais e seja mais adição ao elenco nos últimos jogos da Série B.

