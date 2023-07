Mais um turista vandaliza Coliseu de Roma e é denunciado

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/07/2023 - 11:50 Compartilhe

ROMA, 16 JUL (ANSA) – Um turista alemão de 17 anos foi denunciado no último sábado (15) pelas autoridades italianas após vandalizar o Coliseu de Roma, um dos principais monumentos do país.

Segundo a equipe de fiscalização do Parque Arqueológico do Coliseu, o estudante estava acompanhado de uma professora quando foi surpreendido arranhando uma parede do piso térreo do edifício e deteriorando parte do tijolo.

Os carabineiros do Comando da Piazza Venezia foram acionados e denunciaram o jovem, além de aplicaram uma sanção administrativa.

Na última sexta-feira(14), uma suíça de 17 anos também foi denunciada após ser filmada enquanto gravava a letra inicial de seu nome em uma parede do monumento.

Ao cometer a infração, os jovens arriscam pegar de dois a cinco anos de prisão e pelo menos 15 mil euros de multa por desfiguração e deterioração de bens culturais. Diversos casos de vandalismo têm sido registrados contra pontos turísticos do país e provocado revolta na Itália. (ANSA).

