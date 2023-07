Mais um turista é flagrado vandalizando Coliseu na Itália

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 17/07/2023 - 20:31 Compartilhe

Autoridades italianas detiveram estudante alemão de 17 anos depois que ele foi visto rabiscando uma parede do antigo anfiteatro romano, no terceiro incidente do tipo nas últimas semanas.Um estudante alemão de 17 anos foi flagrado no sábado (17/07) rabiscando uma parede do Coliseu, em Roma. É o terceiro ato de vandalismo registrado no antigo monumento romano nas últimas semanas.

Um professor acompanhava o aluno no momento do incidente, segundo a agência de notícias italiana Ansa. Ele acabou sendo denunciado pelos guardas do Parque Arqueológico do Coliseu famoso anfiteatro às autoridades policiais, conforme noticiou a mídia italiana. Segundo os relatos, ele rabiscou uma parede no térreo do monumento, danificando parte da parede.

O adolescente foi "sancionado administrativamente", informaram as autoridades, sem esclarecer o tipo de sanção.

Esta é a terceira vez em cerca de um mês que o Coliseu é vandalizado por turistas, segundo autoridades italianas.

Na última sexta-feira, uma adolescente suíça de 17 anos foi filmada gravando sua primeira inicial na parede do monumento. O vídeo mostra a jovem gravando sua inicial com um objeto, seguido de gritos de reprovação de outros visitantes, aos quais a jovem reagiu com uma careta. Ela acabou sendo identificada pela polícia e corre o riso de ser condenada a uma multa de até 15.000 euros (R$ 81 mil) e a uma pena de dois a cinco anos de prisão.

No final do mês passado, um turista britânico de origem búlgara causou indignação na Itália depois de ser flagrado gravando seu nome e o de sua namorada nas paredes do monumento. Ele foi localizado pela polícia após cinco dias de buscas, depois da divulgação no YouTube de um vídeo, aparentemente feito por um outro visitante do Coliseu, intitulado "Turista babaca grava nome no Coliseu de Roma".

O turista posteriormente desculpou-se pelo ato de vandalismo em uma carta, sob o argumento de que não estava ciente da idade do monumento. "Admito com profundíssimo embaraço que só em seguida ao lamentável ocorrido fiquei sabendo da antiguidade do monumento."

O Coliseu é um anfiteatro de quase dois milênios de existência. Completado no ano 80 pelo imperador Tito, nele reuniam-se milhares de espectadores para assistir às lutas de gladiadores entre si e contra animais selvagens, dentro da política romana de "pão e circo".

jps (DW, ots)

