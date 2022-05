Mais um truque: BK confirma que Whopper Costela não tem carne de costela suína

Na semana passada, o McDonald’s se envolveu em uma polêmica e foi alvo de críticas por causa dos sanduíches da nova linha McPicanha – isso porque os sanduíches não são feitos com o nobre corte de carne. Os sanduíches, que no fim das contas foram retirados do cardápio das lojas da rede de fast-food, levam molho sabor picanha.





Agora é a vez do Burger King, principal concorrente do McDonald’s, se envolver em treta parecida. De acordo com o blog “Coma com os olhos”, o Whopper Costela, lançado pela empresa no final de 2021, não é feito com carne de costela.

O principal ingrediente dos hambúrgueres é paleta suína desossada. O sabor de costela, assim como nos McPicanha sem picanha, vem do molho com sabor de costela.

Em sua defesa, o Burger King informou, em nota divulgada à imprensa, que “sempre comunicou com clareza em todos os seus materiais de comunicação a composição do hambúrguer presente no sanduíche, produzido à base de carne de porco (paleta suína) e com aroma 100% natural de costela suína”.

A empresa ainda afirmou que “a transparência para com os nossos clientes é um valor fundamental e inegociável” e que “todas as informações sobre a composição do produto podem ser facilmente identificadas nas peças publicitárias, cardápios e demais materiais oficiais do Burger King”.

(*) Da redação da Menu