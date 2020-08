Mais um time da Premier League se interessa por William Carvalho Meio-campista português está de saída do Betis e foi sondado por Leeds, Tottenham e Leicester

Depois do Leicester, Tottenham e Rennes, a imprensa inglesa informa que o Leeds também tem interesse na contratação de William Carvalho, do Betis. O meio-campista português está de saída do clube espanhol.

William Carvalho tem contrato com o Betis até 2023, mas não ficará no clube. O Leeds, treinado por Marcelo Bielsa, que foi promovido à Premier League, está disposto a pagar 25 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões) pelo português.

Na atual temporada, William Carvalho atuou em apenas 13 partidas, não marcou gols e nem deu assistências.

