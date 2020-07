Mais um: Juventus entra na briga com United e Liverpool para contratar Thiago Alcântara Segundo o site 'Tuttosport', italianos também têm interesse em contar com o atleta em 2020/21. Ele tem contrato até junho de 2021 e o valor pedido é de 35 milhões de euros

O meio-campista brasileiro Thiago Alcântara já definiu que não pretende seguir no Bayern de Munique na próxima temporada e quer respirar novos ares na carreira. Com isso, o Liverpool, principal interessado, negocia para ter o jogador. No entanto, outras equipes entraram na briga e dessa vez é a Juventus, segundo o site ‘Tuttosport’.

Na última semana, o Manchester United havia entrado na disputa, segundo o diário espanhol “Marca”. Ainda conforme noticiado pelo jornal, a equipe de Solskjaer não só demonstrou interesse, como permanece monitorando o atleta caso ele não chegue a um acordo com os Reds. Vale lembrar, que a operação com o Liverpool pode girar em torno dos 35 milhões de euros (R$ 210 milhões).

Além disso, recentemente, o CEO do Bayern de Munique, Rummenigge, afirmou que o meio-campista pretende deixar a equipe bávara. Neste sentido, o contrato do jogador termina em junho de 2021 e o Bayern não quer perdê-lo de graça.

Formado nas divisões de base do Barcelona, o brasileiro naturalizado espanhol se transferiu ao Bayern de Munique em 2013. Na equipe bávara, ele participou das conquistas de sete Campeonatos Alemães, três Copas da Alemanha e um Mundial de Clubes da Fifa. Ao todo, foram 230 partidas com 31 gols com a camisa dos bávaros.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também