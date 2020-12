Mais um gol e craque de novembro: Luciano dá nova vitória ao São Paulo

Se o São Paulo conquistou mais uma vitória neste Brasileirão, muito se deve ao atacante Luciano. Autor do único gol do triunfo sobre o Sport neste domingo, no Morumbi, ele chegou aos 12 tentos na competição e 15 na temporada, no geral – só perde para Brenner, que soma 18 e esteve apagado ontem (6).

O jogador chegou ao clube em agosto deste ano e estreou como titular justamente contra o Sport no primeiro turno. Na ocasião, ele acabou dando a assistência na vitória por 1 a 0, com gol de Pablo. Na partida anterior a esta, contra o Bahia, no dia 20 de agosto, ele havia entrado no decorrer do jogo e fez o gol do empate por 1 a 1 – vale lembrar que ele fez parte de uma troca com o Grêmio por Everton. O técnico Fernando Diniz falou sobre o atacante:

– Nossa relação é muito próxima, mas tenho relação próxima com todos os jogadores, cada um você tem que saber tratar da maneira adequada para poder responder. Eu tenho uma entrada especial com o Luciano, já tínhamos trabalhado no Fluminense, um jogador que chegou e conseguiu render muito bem, mesmo no primeiro jogo, que ele entrou contra o Bahia já fazendo gol. Um cara que casa muito bem com o jeito que eu concebo o futebol, muito aguerrido, sempre ativo e buscando o gol, colabora muito na marcação. Estamos contentes com o Luciano – avaliou o treinador em coletiva após a partida do último domingo.

> TABELA

Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro!

E MAIS:

Voltando aos números, com o triunfo sobre o Sport, o Tricolor está há 16 jogos sem perder na competição nacional, somando nove vitórias e sete empates, com 31 gols feitos e apenas 13 tomados. Das 31 bolas na rede, Luciano fez dez tentos e deu uma assistência, ou seja, participou diretamente de 11 gols. Só em novembro, foram sete gols e uma assistência, sendo responsável direto por cinco triunfos no mês passado.

Se contra fatos não há argumentos, não foi uma coincidência que ele tenha recebido, pouco antes de a bola rolar ontem (6), o prêmio de jogador do mês de novembro do Campeonato Brasileiro. Ele agradeceu no perfil da competição nas redes sociais:

– Queria agradecer a Deus, meus familiares e companheiros, sem eles eu não sou nada. Sinal de que o trabalho está sendo bem-feito, então quero agradecer a todos. Espero que até o final da temporada eu possa voltar aqui para fazer mais vídeos desse aqui – comemorou.

Com moral alta e Luciano, provavelmente, o próximo compromisso do São Paulo será nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, contra o Botafogo, em partida atrasada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado alcançado no domingo, o Tricolor firmou-se ainda mais na liderança, com 47 pontos.

*Sob supervisão de Vinícius Perazzini.

E MAIS:

Veja também