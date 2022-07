Mais um gigante inglês entra na disputa por Frenkie De Jong, segundo jornal Meio-campista holandês foi incluído no elenco do Barcelona para a disputa da pré-temporada

A permanência do meio-campista Frenkie de Jong no Barcelona não está garantida. O Manchester United têm mantido conversas com o clube catalão pelo jogador holandês, mas segundo o jornal britânico “Mirror”, os Red Devils ganharam um concorrente de peso.

A publicação crava que os empresários de De Jong ofereceram o ex-jogador do Ajax ao Chelsea, que disputará a próxima edição da Uefa Champions League, fator que coloca os Blues à frente do Manchester United na briga pelo meio-campista. O PSG também demonstrou interesse no holandês.

Em meio à uma possível saída, De Jong foi incluído no plantel do Barcelona que disputa a pré-temporada nos Estados Unidos. O Manchester United teria chegado à um acordo com o Barcelona por De Jong avaliado em 72 milhões de libras (R$462 milhões, na cotação atual). Contudo, o desejo do holandês em permanecer no Camp Nou e jogar a Champions League teria “esfriado” a negociação.

Revelado pelo Ajax, De Jong foi contratado pelo Barcelona em 2019 por 86 milhões de euros. Com vínculo até 2026, o holandês soma 138 partidas com a camisa Blaugrana, 13 gols, 17 assistências e um título conquistado, a Copa do Rei na temporada 2020/21.

