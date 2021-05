Mais um fora: Carlinhos e Vasco acertam rescisão, e meia fica livre Meio-campista foi contratado na temporada passada, nunca se firmou, mas perdeu espaço e não vinha sendo relacionado para jogos há um mês

Além de Henrique, outro jogador teve o fim de trajetória no Vasco confirmado nesta terça-feira: o meia Carlinhos entrou em acordo com o clube e não faz mais parte do elenco. Conforme o site “Ge” informou primeiramente, a oficialização do distrato deve se dar nos próximos dias.

Carlinhos chegou a São Januário no meio do ano passado. Apesar de ter disputado 42 partidas e marcado dois gols – era frequentemente utilizado – nunca se firmou, nem caiu totalmente nas graças da torcida. Não vinha sendo relacionado para jogos há um mês.

– O Carlinhos nós observamos bastante. Agora temos que observar e potencializar outros jogadores para a sequência da temporada – disfarçou o técnico Marcelo Cabo após a última partida.

Apesar de ter contrato até o fim do ano que vem, o meio-campista perdeu espaço como volante e não se firmou como meia central nem na equipe que vai disputar a Série B. Diante deste cenário, com 26 anos, fica livre no mercado.

