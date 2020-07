Mais um dia: expectativa é que se confirme saída de Dudu nesta terça Apesar da pouca movimentação nesta segunda, sinalização do Al Duhail é de que proposta para levar atacante do Palmeiras por empréstimo, por R$ 42 milhões, chegará até terça

A novela se arrastará por, pelo menos, mais um dia. Ainda não foi nesta segunda-feira que chegou a proposta oficial do Al Duhail ao Palmeiras, para levar Dudu. Mas a sinalização do clube do Qatar é de que enviará nesta terça a oferta formal de ter o atacante, por empréstimo de um ano, sob pagamento de 7 milhões de euros (R$ 42 milhões). Todos os trâmites já estão adiantados.

A expectativa é de que tudo seja efetivamente concluído nesta terça-feira. Há pressa em todos os envolvidos para que a transferência seja formalizada, principalmente da parte de Dudu, que, em reunião na sexta-feira passada, realizou novo pedido ao Verdão para que sua saída se confirme o quanto antes. O Al Duhail, por sua vez, indicou um formato que agradou ao clube.

Na reunião de sexta-feira, envolvendo Dudu, seus agentes, representantes do Al Duhail e dirigentes do Palmeiras, foi apontada a ideia de pagamento de 7 milhões de euros por empréstimo de um ano e, para ficar em definitivo com o jogador, desembolsar mais 7 milhões de euros em 2021. O Verdão avisou que, se a oferta chegar nesses moldes, aceita a negociação. No sábado, veio a sinalização do Qatar de que essa proposta seria enviada até terça-feira.

Na proposta que o clube do Qatar indicou que fará, o pagamento dos 7 milhões de euros daqui um ano são quase obrigatórios. Há uma cláusula com metas não tão complicadas para Dudu cumprir nessa primeira temporada na Ásia. Por isso, a oferta é encarada como um parcelamento, até porque os estrangeiros não se mostraram tão dispostos a desembolsar altos valores neste momento – mas já abriram vaga para Dudu no elenco ao rescindir com Mandzukic.

O principal fator para a negociação concretizar é o desejo de Dudu sair. Ele gostou do que ouviu desde que abriu conversas com o Al Duhail, há mais de duas semanas – o Palmeiras foi atualizado dos avanços da negociação por seu representante. A princípio, chamou atenção o salário bem superior ao que recebe atualmente no Palmeiras, levando em conta já ter 28 anos de idade.

Do lado de Dudu, também vem sendo considerada a acusação de agressão à ex-mulher, Mallu Ohana, que, por meio de seus advogados, protocolou pedido para retenção de seu passaporte enquanto seguem as investigações. Por mais que aponte-se como improvável a solicitação ser aceita, é um obstáculo. Inegavelmente, a imagem do jogador se desgastou com a polêmica.

Dudu está no Palmeiras desde janeiro de 2015 e, frequentemente, foi alvo de equipes do exterior. No começo do ano passado, quando esteve especulado, mais uma vez, para jogar na China, recebeu aumento salarial e assinou contrato até o final de 2023. Recentemente, afirmou que queria se aposentar no clube, mas seu nome continuou despertando interesse fora do Brasil.

O camisa 7 é o principal nome do elenco atual do Palmeiras. Conquistou a Copa do Brasil de 2015 e os Campeonatos Brasileiros de 2016 e 2018 no clube, sempre entre os protagonistas, e ostenta a marca de ser o artilheiro do clube no século, com 70 gols em 305 jogos, e é ainda quem mais deu assistências com a camisa alviverde desde 2001. Também acumula a liderança de ser quem mais jogou, balançou as redes e deu passe para gol no Allianz Parque.

