Mais um desafio: Gracyanne Barbosa exibe força ao realizar flexões em grupo

Gracyanne Barbosa, 39 anos, mostrou que quando o assunto é desafio, ela não foge à luta. A musa fitness não somente encarou mais um como também venceu a prova.

Nesta segunda-feira (14), a esposa do cantor Belo exibiu sua força ao realizar uma prova física nada convencional.

Em um vídeo compartilhado em sua conta no Instagram, ela surge realizando flexões com o peso de quatro amigos sobre as costas.

“Desafio com os brabos [sic] (mais doidos do que eu)”, escreveu a influenciadora na legenda da publicação.

O desafio realizado por Gracy consiste na realização de flexões por quatro pessoas, entrelaçadas pelos pés. Os exercícios devem ser feitos enquanto a pessoa suporta o peso dos parceiros nas costas.

Como nem tudo na vida é perfeito, o grupo de quatro amigos demorou um pouquinho para acertar os passos e sincronizar os movimentos, mas conseguiu.

Nos comentários, seguidores se divertiram com a ideia.

“Bora lançar, meninas”, escreveu uma fã convidando as amigas. “Eu não faço flexão nem sozinha”, brincou outra. “Tira muita onda”, disse mais uma usuária da plataforma em elogio à musa fitness.

Vira e mexe, Gracyanne surpreende seus seguidores ao cumprir um desafio de força. Com a colaboração de amigos na academia, a influenciadora realiza exercícios físicos de tirar o fôlego. Em abril deste ano, ela mostrou que é possível segurar uma pessoa adulta no alto, empurrando-a contra a parede e sustentando-a pelos joelhos.

