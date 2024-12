Mais um bebê palestino morre de frio na Faixa de Gaza

ROMA, 30 DEZ (ANSA) – Mais um bebê palestino morreu na Faixa de Gaza na manhã desta segunda-feira (30), devido ao frio em uma tenda no campo de refugiados de Deir Al-Balah, no centro do enclave palestino.

Trata-se do pequeno Ali Al-Batran, recém-nascido de apenas 20 dias de vida e irmão gêmeo de Jumaa al-Batran, que morreu por causa do mesmo motivo no último domingo (29).

A informação foi divulgada pela agência palestina Wafa, citando fontes médicas. Este é o sexto recém-nascido que morre de frio em menos de uma semana.

Nos últimos dias, quatro crianças entre quatro e 21 dias morreram devido às baixas temperaturas e ao frio intenso na região, duramente afetada pela guerra entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico. (ANSA).