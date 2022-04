Mais times vão estrear no Brasileirão! Saiba onde assistir aos jogos de domingo Veja os horários das transmissões dos jogos do dia na competição nacional

Seis jogos devem continuar com a primeira rodada do Brasileirão. Diferentes equipes com diferentes ambições começam a trilhar sua jornada por uma campanha positiva na principal competição nacional. Confira as partidas deste domingo (10).

Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão:

11h – Coritiba x Goiás

Onde assistir: Premiere

16h – Atlético Mineiro x Internacional

Onde assistir: Globo (para MG e RS) e Premiere

16h – Botafogo x Corinthians

Onde assistir: Globo

18h – Fortaleza x Cuiabá

Onde assistir: Premiere

19h – São Paulo x Athletico Paranaense

Onde assistir: Premiere e SporTV

​19h – Avaí x América Mineiro

Onde assistir: Premiere

