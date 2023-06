‘Mais tempo fora do Insta do que dentro do quarto’; Fernanda Campos ironiza Neymar após recuperar perfil

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2023 - 21:40 Compartilhe

Influenciadora que afirma ter vivido affair com Neymar, Fernanda Campos conseguiu reaver seu perfil no Instagram e já voltou à plataforma disparando uma suposta indireta ao jogador

Ela teve sua conta derrubada após ter sido alvo de ataques dos fãs de Neymar e de Bruna Biancardi, noiva do jogador, que está grávida.

No último domingo (18), veio à tona na imprensa o suposto envolvimento da influenciadora com Neymar. Após apresentar os prints das conversas com o craque da seleção, internautas perceberam que o momento de intimidade dos dois entre quatro paredes não durou mais que 40 minutos.

“Tô de voltaaa. Conseguiu me deixar mais tempo fora do Insta do que dentro do quarto”, escreveu ela nos Stories ao publicar uma foto sua, na noite desta quarta-feira (21).

Mais cedo, Neymar confessou ter traído Biancardi e publicou uma carta aberta com pedido de perdão.

Confira a publicação de Fernanda Campos no Instagram:

