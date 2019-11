Mais tecnologia à disposição

Se o antigo Q3 era defasado, o novo chega para ser um dos mais tecnológicos do segmento. Já traz a nova central multimídia apresentada no Q3, com design bem “clean” e integração aos recursos Apple CarPlay e Android Auto. Teremos três versões do Q3. A de entrada se chamará Prestige, com rodas de liga leve aro 17, seis alto-falantes e comando de voz por R$ 179.990. Em seguida, surge o Prestige Plus, com faróis full-LED, partida sem chave, cockpit virtual, rodas aro 18 e ar-condicionado de duas zonas por R$ 189.990.

Por fim, o pacote Black terá bancos em Alcântara com regulagens elétricas, teto-solar, sistema de som premium da Audi e função de estacionamento autônomo por R$209.990.