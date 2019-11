Mais rápido do dia, Vettel se preocupa com ritmo de corrida da Ferrari no Brasil

Com uma dobradinha da Ferrari, Sebastian Vettel garantiu a primeira colocação (1min09s217) dos treinos livres desta sexta-feira para o GP do Brasil, seguido pelo companheiro monegasco Charles Leclerc (1min09s238). O bom resultado da equipe italiana foi considerado “mais ou menos” pelo piloto alemão, que reclamou das condições climáticas no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

“Não é um dia fácil diante das condições e não é tão suave, mas tudo bem”, disse Vettel, mencionando a falta de ritmo do seu carro durante trechos longos nos treinos desta sexta.

O alemão também contou que, apesar das dificuldades, conseguiu entender quais são os pontos que seu carro precisa de melhoria. “Agora o tiramos de lá [o carro da pista] e esperamos melhorá-lo. Acredito que o ritmo foi bom para uma volta, mas não tão bom considerando as voltas consecutivas”, avaliou. “Precisamos de mais aderência, o que não é tão fácil de encontrar, mas acho que podemos equilibrar um pouco mais o carro a nosso favor, o que deve tornar as longas corridas um pouco mais agradáveis”, completa.

Para Leclerc, o que precisa melhorar é o “ritmo para a corrida”. “Precisamos trabalhar nisso, mas precisamos entender que amanhã (sábado) e domingo será muito mais quente. Embora as condições fossem difíceis, é a mesma para todos, mas somos competitivos. Amanhã teremos que antecipar a evolução da pista, que será muito importante”.

Leclerc também comentou sobre a disputa direta contra o holandês Max Verstappen pelo terceiro lugar geral. O piloto monegasco, que tem 14 pontos de vantagem para o rival, vai perder dez posições no grid de largada do GP por utilizar motor novo no autódromo de Interlagos. “Definitivamente vou tentar, com certeza. Empurrarei o máximo que posso, como sempre, mas sabemos que não estaremos entre os 10 melhores”, disse.

Os carros voltam à pista de Interlagos neste sábado para o terceiro treino livre, entre 12h e 13h. O treino para a definição do grid será às 15h. No domingo, o início da corrida está previsto para as 14h10.