Mais que humorista

O canal Brasil deixou disponível em on demand o filme Mussum – Um Filme do Cacildis. Dirigido por Susanna Lira, o documentário retrata a trajetória do humorista e sambista Antônio Carlos Bernardes Gomes, o saudoso Mussum.

Querido do público por sua atuação no quarteto Os Trapalhões, junto com Renato Aragão, Dedé Santana e Zacarias, e também integrante do grupo Os Originais do Samba, neste filme, o artista tem reveladas facetas mais sérias, incluindo a família e seus projetos profissionais.

