Mais quatro times avançam e definem às quartas de finais da Série D

Mais quatro times entraram em campo neste domingo, pelo jogo de volta da rodada de oitavas de finais, e garantiram o passaporte para as quartas da Série D do Campeonato Brasileiro. Portuguesa-RJ, Sousa-PB, Ferroviário-CE e Ferroviária-SP venceram e mantiveram seus sonhos vivos pelo acesso à Série C de 2024.

O quarteto se junta a Maranhão-MA, Caxias-RS, Athletic-MG e Bahia de Feira-BA que conquistaram a vaga no sábado. Com isso, os confrontos foram definidos, com o time de melhor campanha, enfrentando o oitavo melhor.

Confira: Ferroviário-CE (1º) x Maranhão-MA (8º), Athletic-MG (2º) x Bahia de Feira-BA (7º), Sousa-PB (3º) x Ferroviária-SP (6º) e Portuguesa-RJ (4º) x Caxias-RS (8º).

No mata-mata, o time de melhor campanha decide em casa e, em caso de empate no placar agregado, a definição das vagas vai para os pênaltis. Quem passar desta fase será semifinalista e vai garantir o acesso à Série C de 2024.

A RODADA

Único paulista na disputa, a Ferroviária eliminou o Anápolis-GO, após vitória por 1 a 0, dentro do estádio Olímpico, em Goiânia. O time repetiu o placar do jogo de ida, em Araraquara, e fechou em 2 a 0 o placar agregado. Por coincidência Paulinho Santos marcou o gol da vitória, como já tinha acontecido na Fonte Luminosa.

Com a melhor campanha da fase de grupos, após empatar sem gols na ida, o Ferroviário fez valer o mando de campo no Presidente Vargas e conquistou a vaga com uma vitória de 3 a 1. O mesmo placar do triunfo da Portuguesa-RJ sobre o Patrocinense-MG, no Luso Brasileiro, que também empatou na ida por 0 a 0. Em casa, o Sousa-PB repetiu o placar do primeiro jogo e superou o Atlético-CE novamente por 2 a 1, desta vez no Marizão, na Paraíba.

CONFIRA OS JOGOS DE VOLTA DAS OITAVAS DE FINAL:

SÁBADO

Ceilândia-DF 0 (6) x (7) 0 Caxias-RS (Ida: 0 x 0)

Nacional-AM 3 x 2 Bahia de Feira-BA (Ida: 0 x 2)

Athletic-MG 2 x 0 Camboriú-SC (Ida: 0 x 1)

Retrô-PE 2 (5) x (6) 2 Maranhão-MA (Ida: 0 x 0)

DOMINGO

Portuguesa-RJ 3 x 1 Patrocinense-MG (Ida: 0 x 0)

Anápolis-GO 0 x 1 Ferroviária-SP (Ida: 0 x 1)

Sousa-PB 2 x 1 Atlético-CE (Ida: 2 x 1)





Ferroviário-CE 3 x 1 Nacional-PB (Ida: 0 x 0)

