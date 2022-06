Mais perto do final feliz: Flamengo avança em negociação por Everton Cebolinha, do Benfica Benfica e Flamengo chegaram a um denominador comum pelo valor fixo da venda; negociação, contudo, ainda depende das variáveis

A negociação entre Flamengo e Benfica avançou, e Everton Cebolinha está mais perto de se tornar jogador do Rubro-Negro. As partes, inclusive, já chegaram ao denominador comum de que 100% dos direitos econômicos do atacante serão vendidos por 14 milhões de euros (pouco mais de R$ 74,5 milhões na cotação atual).





Um ponto, contudo, que ainda não foi sacramentado são as variáveis. Isso porque os Encarnados fazem a exigência e querem que o valor total do negócio – contabilizando tais variáveis – alcance 16 milhões de euros (pouco mais de R$ 85,1 milhões na cotação atual). A informação foi dada primeiramente pelo site “ge”.

Cabe lembrar que Cebolinha foi comprado pelo Benfica junto ao Grêmio por 20 milhões de euros. Mesmo assim, o clube português já aceita vendê-lo por menos do que pagou em 2020.

Cebolinha foi revelado pelo Fortaleza e se destacou no Grêmio. Lá chamou a atenção do clube português, que o contratou para a temporada 2020/21. Desde então no Benfica, o atacante soma 95 jogos, 15 gols e 17 assistências com a camisa do time de Lisboa.

