Mais países anunciam hospitais de campanha em Gaza

Depois de Emirados Árabes e França, Itália e Holanda anunciam ajuda a civis. Em Tóquio, G7 engrossa coro por "pausas" no conflito e pede a viabilização de apoio humanitário à região "sem impedimentos".A Itália anunciou nesta quarta-feira (08/11) o envio de um navio médico à costa da Faixa de Gaza, no Mar Mediterrâneo, para prestar ajuda humanitária à região.

A bordo do Vulcano estão 170 pessoas, entre militares e profissionais da saúde, além de equipamentos e medicamentos, segundo o ministro italiano da Defesa, Guido Crosetto. Ele disse que o envio da embarcação é um sinal concreto do país de apoio ao povo palestino e de "distância dos terroristas do Hamas", e acrescentou que o governo está avaliando a possibilidade de abrir um hospital de campanha dentro de Gaza.

Também nesta quarta, a Holanda anunciou que enviaria, "quando for possível", um navio da Marinha à região, carregado de mantimentos para civis. A informação foi dada pelo primeiro-ministro Mark Rutte antes de ele partir para um encontro com seu homólogo israelense, Benjamin Netanyahu.

Um oficial da Marinha holandesa afirmou à agência de notícias AFP que a embarcação zarparia em meados de novembro e chegaria até o fim do mês ao Chipre, país da União Europeia mais próximo de Gaza.

"Na verdade, trata-se de pré-posicionar o navio em caso de necessidade de ajuda humanitária ou evacuação", afirmou o oficial, acrescentando ainda que a entrada de apoio por terra ou mar dependeria de uma "decisão a nível internacional".

A Holanda tem mantido conversas com o Catar, país que assumiu as mediações entre Israel e o grupo radical islâmico Hamas na guerra.

Segundo o primeiro-ministro holandês, o Catar – país onde vive o líder do Hamas, Ismail Hannyeh – fez algumas propostas para o estabelecimento de pequenas pausas no conflito, de modo a permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza.

Chipre negocia corredor marinho humanitário

Os anúncios de Itália e Holanda vêm após o presidente do Chipre, Nikos Christodoulides, declarar que o país estava "pronto para desempenhar um papel substancial" no conflito com o estabelecimento de um corredor humanitário marítimo.

Também vieram após os Emirados Árabes Unidos afirmarem que abririam um hospital de campanha em Gaza com 150 leitos, um departamento cirúrgico e UTIs para adultos e crianças.

O país do Golfo Pérsico também já havia prometido anteriormente 20 milhões de dólares em ajuda a civis e o transporte de 1.000 crianças palestinas e seus familiares para tratamento médico em seu território.

Os Emirados Árabes Unidos foram os principais articuladores dos Acordos de Abraão, que em 2020 restabeleceu as relações diplomáticas de quatro países árabes – os Emirados, o Bahrain, o Marrocos e o Sudão – com Israel.

Segundo o jornal israelense The Times of Israel, o país apoia o estabelecimento de hospitais de campanha em Gaza e arredores porque isso facilitaria o rastreamento do Hamas em hospitais já construídos na região, que abrigam pacientes e civis desabrigados, mas que estariam sendo usados por terroristas para propósitos militares.

O Egito já estaria construindo um hospital de campanha a 15 km da Passagem de Rafah, na fronteira com o enclave, e a França também estaria avaliando uma medida semelhante – o país também anunciou, no final de outubro, o envio de um navio da Marinha para apoiar hospitais em Gaza.

Situação humanitária "catastrófica" em Gaza

Organizações internacionais de ajuda humanitária têm seguidamente alertado sobre condições humanitárias "catastróficas" no enclave palestino, que está sob bombardeio constante desde a eclosão da guerra. Segundo essas entidades, faltam água potável, comida e medicamentos na região, e hospitais e profissionais de saúde estão à beira do colapso.

No lado palestino, mais de 10 mil pessoas morreram em 32 dias de conflito, segundo dados do Ministério da Saúde em Gaza, órgão controlado pelo Hamas.





A guerra foi deflagrada após o Hamas invadir Israel e promover uma série de atentados terroristas, matando ao menos 1.400 pessoas e sequestrando outras mais de 240.

G7 engrossa coro internacional por "pausas humanitárias"

No mesmo dia em que o secretário geral das Nações Unidas, António Guterres, declarou à agência de notícias Reuters que o saldo de vítimas na Faixa de Gaza aponta para algo "claramente errado", os países do G7 endossaram o coro por "pausas humanitárias" no conflito para viabilizar o envio de assistência a civis.

Tais pausas já foram defendidas pela União Europeia e, mais recentemente, também pelos Estados Unidos.

"O Hamas comete violações [do direito internacional] quando usa escudos humanos", afirmou Guterres à Reuters. "Mas quando você olha para o número de civis mortos nas operações militares, há algo que está claramente errado."

"É importante fazer Israel entender que é contra seus próprios interesses ver todos os dias as imagens terríveis das necessidades humanitárias dramáticas da população palestina", continuou o chefe da ONU. "Isso não ajuda Israel perante a opinião pública global."

Já o G7 reforçou, em sua declaração final após um encontro em Tóquio, no Japão, o apelo para que "todas as partes" permitam, "sem impedimentos, o envio de ajuda humanitária à população civil, incluindo comida, água, assistência médica, combustível e alojamentos, bem como o acesso para os trabalhadores humanitários".

O grupo, que reúne Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, também condenou os atentados de 7 de outubro cometidos pelo Hamas, exigiu a soltura imediata dos reféns mantidos em cativeiro em Gaza e defendeu a solução de dois Estados para a paz na região.

