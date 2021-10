Mais mudanças no futebol do Cruzeiro: gerente de futebol Pedro Moreira deixa o clube O departamento sofre a segunda perda em menos de uma semana após a saida do diretor Rodrigo Pastana, que foi demitido pelo clube azul

O departamento de futebol do Cruzeiro segue tendo mudanças. Após a demissão do diretor de futebol Rodrigo Pastana, outro membro do setor deixou a Raposa. Em reunião com a diretoria, o Cruzeiro confirmou que Pedro Moreira não é mais o gerente de futebol do clube. Segundo a equipe celeste, a decisão foi tomada em comum acordo e o executivo não faz mais parte do comando cruzeirense.

Pedro estava no cargo desde junho do ano passado, mas estava no clube há cinco anos como supervisor. Ao todo, foram 16 anos de serviços à Raposa.

O ex-gerente de futebol foi citado em setembro de 2020 no relatório da consultoria Kroll em que estaria envolvido com algumas “transações não condizentes às atividades do Cruzeiro”, entre 2018 e 2019, no total de R$ 20.880,49 em quantias pagas.

Sérgio Santos Rodrigues, presidente da Raposa, disse que os gastos não foram feitos por Pedro Moreira. O cargo ficará vago por enquanto, pois a Raposa não informou se busca outro profissional.

